Il punto sul Bologna del CorSport: "Zirkzee, prova di maturità in un Dall'Ara già sold out"

Il Bologna sarà il primo avversario del Milan in campionato, il prossimo lunedì alle ore 20.45 allo stadio Dall'Ara. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla squadra di Thiago Motta che si presenta ai blocchi di partenza con un avvicendamento in attacco: via Aranutovic, ceduto all'Inter, spazio per il talento olandese Zirkzee, autore di un ottimo precampionato.

Il titolo del quotidiano recita: "Zirkzee, prova di maturità in un Dall'Ara già sold out". Il 22enne dovrà raccogliere l'eredità pesante dell'austriaco e lo farà in un Dall'Ara che per la prima va verso il tutto esaurito: al sold out mancano solo qualche centinaia di posti da occupare.