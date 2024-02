Il Rennes in viaggio verso Milano: i 23 convocati da mister Stephan

Il Rennes è in viaggio verso Milano: domani sera la squadra francese sfiderà il Milan a San Siro, alle ore 21, per l'andata dei playoff di Europa League che mettono in palio un posto agli ottavi di finale della competizione. Oggi pomeriggio, alle 18.30, il tecnico transalpino Julien Stephan parlerà in conferenza stampa direttamente dallo stadio rossonero, in compagnia di Steve Mandanda, espertissimo portiere francese. Intanto il sito ufficiale del club ha comunicato la lista dei convocati:

Gauthier Gallon

Geoffrey Lembet

Steve Mandanda

Jeanuël Belocian

Guela Doué

Mahamadou Nagida

Warmed Omari

Alidu Seidu

Arthur Theate

Adrien Truffert

Christopher Wooh

Ludovic Blas

Benjamin Bourigeaud

Djaoui Cissé

Désiré Doué

Azor Matusiwa

Baptiste Santamaria

Amine Gouiri

Arnaud Kalimuendo

Mathis Lambourde

Ibrahim Salah

Martin Terrier

Bertuğ Yildirim