Il Rennes ricomincia il campionato con una vittoria contro la seconda in classifica

Il Rennes, avversario del Milan in Europa League fra circa un mese nelle sfide di playoff, nella serata di ieri ha ricominciato il suon percorso in campionato dopo la pausa natalizia. La squadra di Julien Stephan ha sfidato il Nizza, in un derby tutto rossonero, squadra che è la seconda forza della Ligue 1.

Il Rennes, in casa, ha ottenuto una prestigiosa e vitale vittoria per 2-0, grazie ai gol di due dei giocatori più rappresentativi della formazione francese: prima Bourigeaud su rigore e poi Kalimuendo.