Il Rennes si allena in Francia. In serata l'arrivo a San Siro con le conferenze

Questo il programma della vigilia del Rennes: allenamento di rifinitura alle 10.30 presso il Centro di Allenamento Henri Guerin – La Piverdière. Successivamente nel pomeriggio ci sarà la partenza per Milano, mentre alle 18.30 si terrà la conferenza stampa dei francesi a San Siro.

Cosi il sito ufficiale del Rennes, prossimo avversario del Milan nei playoff di Europa League, descrive il Club delle 7 Champions League:

"Lo Stade Rennais F.C. sfiderà un colosso del calcio. Il Milan, fondato in via Berchet, in un bar della città da un gruppo di italiani e inglesi nel 1899, ha vinto diciannove scudetti italiani e sette Champions League. Un track record semplicemente colossale che posiziona i rossoneri nell'élite del calcio mondiale.

Molte leggende hanno così difeso il vessillo dell'ex club di Silvio Berlusconi. Mescolati insieme possiamo citare Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Kakà, Dida, Thiago Silva, Clarence Seedorf e Ruud Gullit. Durante la sua permanenza a Milano, Marco Van Basten ha vinto tre palloni d'oro, a simboleggiare il peso del suo club, vero riferimento continentale.

Se i milanisti non hanno mai vissuto lunghi periodi di siccità in termini di trofei, la squadra lombarda si è scontrata in Italia con il monopolio della Juventus che ha vinto nove Serie A di fila dopo il 2011. I rossoneri hanno strappato lo scudetto nel 2022; nel 2023 ha raggiunto la semifinale di Champions League prima di scontrarsi con i cugini interisti. Il ritorno alla ribalta dei due club milanesi propone una lotta feroce e fratricida tra queste entità storiche della capitale della Moda. Il Milan è storicamente la squadra operaia della città. I suoi sostenitori sono soprannominati i ''Casciavit'' o ''cacciavite'' per riferirsi al lavoro manuale".