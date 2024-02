Il Rennes si difende: nel mercato ha trattenuto (quasi) tutti i pezzi migliori

Tra poco meno di due settimane il Milan incontrerà il Rennes nella gara di andata del playoff di Europa League che mette in palio un posto agli ottavi di finale. La gara si giocherà a San Siro il prossimo 15 febbraio alle ore 21. Il ritorno, invece, è in programma al Roazhon Park di Rennes una settimana dopo, il 22 febbraio alle 18.45. Il club francese è stato protagonista nel mercato invernale, non tanto per acquisti o cessioni.

I rossoneri transalpini sono riusciti a trattenere tutti i pezzi migliori. Specialmente l'attaccante Kalimuendo corteggiato dall'Eintracht, Douè seguito da Leverkusen, Dortmund e Newcastle, Trufert che piaceva al Marsiglia e anche Theate accostato al Napoli. Non sono riusciti a trattenere il terzino Assignon, finito in Premier League e Matic che ha rotto con l'ambiente. Il laterale è stato sostituito con l'acquisto per 11 milioni di Alidu Seidu dal Clermont. Mentre per 15 milioni è arrivato anche un centrocampista, Azor Matusiwa.