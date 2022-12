Il Sindaco di Salerno visita l'Arechi: "Contro il Milan sarà aperto il nuovo varco in Curva Sud"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del sopralluogo effettuato allo Stadio Arechi dove il 4 gennaio sio giocherà la sfida fra Salernitana e Milan: "Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici comunali. Il programma ci pare al momento rispettato, le opere stanno andando avanti razionalmente. In occasione della prima partita del 2023, il 4 gennaio contro il Milan, saremo pronti. Il nuovo varco in curva Sud aiuterà a ridurre la lunga attesa per l’ingresso allo stadio.Per quanto riguarda la curva Nord, abbiamo fatto ipotesi di progetto e abbiamo sottoposto tutto al vaglio delle autorità. Andiamo avanti in maniera spedita per garantire risultati in tempi brevi. Siamo al lavoro anche per la nuova convenzione". A riferirlo è Salerno Today.