Il Verona è ancora senza allenatore: Bocchetti attende il sì definitivo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante manchino solo tre giorni alla sfida contro il Milan, il Verona si è preso ancora qualche ora per ufficializzare il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato Cioffi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la scelta sembrava ricaduta su Salvatore Bocchetti, tecnico della Primavera che ieri ha diretto l'allenamento dei gialloblù, ma per il momento la sua promozione sulla panchina della prima squadra non è stata ancora ufficializzata.