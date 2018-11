Immobile e il Milan, storia di gol e... mercato

Lazio-Milan accende Immobile. L’ultima volta in campionato (10 settembre 2017) Ciro fu il grande protagonista del match con una tripletta e un assist. Quella vittoria consentì alla squadra biancoceleste di balzare al quarto posto, lo stesso gradino da difendere oggi dall’assalto dei rossoneri. Ma il Milan per Immobile - osserva La Gazzetta dello Sport - è pure una storia che poteva nascere. Obiettivo di mercato della società milanista nell’estate 2017, lo è stato anche 12 mesi dopo con una proposta di ingaggio praticamente doppia rispetto a ciò che a fine settembre gli ha offerto la Lazio per il rinnovo. Ma Ciro aveva già dato la parola a Lotito e Inzaghi.