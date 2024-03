Immobile pensa ancora al Milan: "Siamo arrabbiati dopo venerdì, non meritavamo di perdere"

Insieme a Maurizio Sarri, in sala stampa all’Allianz Arena di Monaco, è intervenuto anche Ciro Immobile in vista del ritorno degli ottavi di Champions League di domani contro il Bayern. L'attaccante della Lazio ha parlato anche della sconfitta di venerdì contro il Milan in Serie A. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Siamo stati arrabbiati dopo venerdì, ma non dobbiamo portarci dietro degli strascichi di nervosismo. La partita è difficile e questi pensieri ci potrebbero portare solo dei problemi. Non meritavamo di perdere, quello sicuramente".

Dopo ciò che è successo con il Milan, è meglio tornare a giocare in Europa anziché in campionato?

“Siamo contenti di giocare subito, altrimenti ci saremmo morsi le mani per tutta la settimana”.

Il modo in cui è arrivata la sconfitta contro il Milan vi ha unito ancora di più?

“Nonostante non siano arrivati risultati positivi, ho visto uno spirito e una voglia di combattere importante. Non sono preoccupato sotto questo punto di vista”.