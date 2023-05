Inter, Acerbi: "La mia avventura al Milan? Sono stato sciocco. Non è una rivalsa per me"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato così in conferenza stampa della sua esperienza al Milan: "Io sono stato lì, ho sempre detto che sono stato sciocco, è un passaggio della mia vita che dovevo fare. Grazie a Dio ho avuto questa malattia che mi ha fatto tornare in me, altrimenti non avrei continuato a giocare. Non è una rivalsa, è un derby di Champions e non penso al passato".