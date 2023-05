Inter, Acerbi verso il derby: "Il Milan vorrà ribaltare il risultato, Leao è il loro miglior giocatore"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di domani sera, Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha dichiarato sulla sfida contro il Milan: "Dovremo fare ancora di più dell'andata, il Milan vorrà ribaltare il risultato e siamo consapevoli di questo. Sappiamo che avranno orgoglio, determinazione e voglia, ma dovremo essere più che pronti - riporta tuttomercatoweb.com -. Leao? Domani si vedrà se avrà dato una scossa, venivamo anche noi da un periodo complicato. Domani ci aspettiamo il massimo dal Milan. Leao penso sia il loro miglior giocatore, quello che può risolvere di più. Si ferma con la squadra, non con il singolo".