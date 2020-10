Inter, anche Skriniar è positivo al Covid-19: derby a rischio per lo slovacco

Se Sparta piange, Atene non ride. Non solo il Milan, alle prese con la positività di Duarte e Ibrahimovic, ma anche l'Inter potrebbe fare a meno di due pedine in vista del derby di sabato 17. Nella giornata di oggi, infatti, sono emerse le positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni e di Milan Skriniar, rispettivamente in ritiro con l'Italia Under 21 e con la nazionale slovacca.