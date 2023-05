Inter, Antonello: "Il derby di Champions con il Milan è un orgoglio per la città e l'Italia"

MilanNews.it

Alessandro Antonello, Ceo corporate dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Il Sole 24 Ore parlando anche del derby di Champions contro l'Inter: "Dopo vent'anni torna un derby per Milan, siamo un unicum in Europa ed è un momento di orgoglio per la città e per l'Italia. Sono due squadre che si affronteranno non solo sul campo ma anche per quello che hanno fatto negli ultimi anni. I problemi ci sono però questo è il momento di riconsocere che il calcio italiano in questa fase sta esprimendo un potenziale molto importante anche rispett ad altri paesi europei".