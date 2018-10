Inter, Asamoah: "Derby ci darà più spinta"

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "L'Inter è sulla strada giusta, dopo il derby ci sarà la Champions e il derby ci darà una spinta anche per il Barcellona. So che lo stadio sarà pieno, un motivo in più per ottenere un buon risultato". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Kwadwo Asamoah, intervistato da Inter TV. "Il derby è una partita importante per i tifosi e per noi giocatori, stiamo lavorando molto bene per dare continuità alle nostre vittorie - le parole del terzino ghanese -. Questa partita è importante, il derby è la cosa più bella e vogliamo portarlo a casa". "Abbiamo un calendario molto difficile, soprattutto dopo la sosta non è facile ripartire, ma noi dobbiamo farlo subito - ha proseguito -. Ringrazio i tifosi e i miei compagni che mi aiutano a stare bene, ogni volta che gioco io metto tutto ciò che ho in campo anche se per pochi minuti. Voglio sempre fare il massimo per aiutare la squadra", ha concluso Asamoah.