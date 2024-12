Inter, Barella va ko e salta Udinese e Como

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - L'Inter perde Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, uscito al 72' della sfida di lunedì contro la Lazio per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra, si è sottoposto questa mattina agli esami che hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra. "La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", spiega il club in una nota.

Barella salterà quindi la sfida di stasera contro l'Udinese in Coppa Italia e quella di lunedì in campionato contro il Como, con l'obiettivo di rientrare per la gara in casa del Cagliari del prossimo 28 dicembre o al più tardi per la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Atalanta del 2 gennaio in Arabia Saudita. (ANSA).