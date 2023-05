Inter, Bastoni verso il derby: "Sarà un'altra dura battaglia, il Milan sarà agguerrito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, a poche ore dal match di ritorno col Milan, ha parlato al Matchday Programme nerazzurro: "Come sarà il viaggio da Appiano Gentile a San Siro? Come tutte le altre volte, perché ho già detto prima del Benfica, è una partita di calcio e come tale va vissuta, con tutta la gioia e l'amore che proviamo per questo sport. Sarà importante mantenere grande equilibrio perché sarà un'altra dura battaglia, loro saranno agguerriti perché devono recuperare il risultato, ma altrettanto noi dovremo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare. La forza di questo gruppo è l'unione.

Siamo consapevoli della forza che abbiamo e sappiamo che solo uniti potremo toglierci grandi soddisfazioni".