Inter, come arrivano i nerazzurri alla gara contro il Milan

Scelte fatte e nessun dubbio, a meno di sorprese, sull'undici iniziale dell'Inter in vista del derby di Milano. La solita formazione tipo, anche per l'attacco, nonostante un Sanchez in gran forma anche in Nazionale. Il tandem offensivo sarà formato da Dzeko e Lautaro Martinez che rispetto al cileno si è allenato di più e ha avuto più tempo per assorbire gli impegni con la Seleccion e il volo di ritorno. Dumfries giocherà dal primo minuto a destra. In attesa di ristabilire Gosens, assente il solo Correa con Caicedo alla prima convocazione in nerazzurro.