Inter, Conte: "Campionato più importante della Coppa Italia ma proveremo a battere il Milan"

Antonio Conte, intervistato da Sky Sport dopo la gara di Udine, si è proiettato alla sfida di martedì contro il Milan: "Sicuramente sappiamo che il campionato offre qualcosa di importante anche a livello societario ed economico. Entrare in Champions League diventa importante per il club, rispetto alla Coppa. E’ un trofeo che vogliamo rispettare come fatto a Firenze, faremo valutazioni, vedremo chi recupera e chi ha acciacchi e chi magari merita di avere spazio, penso sia una partita che non sottovaluta nessuno e dove cercheremo di vincere come facciamo sempre e come fatto con la Fiorentina. Non ci poniamo limiti o obiettivi. Facciamo i conti e troviamo la giusta quadra per andare in semifinale e provare a battere il Milan”.