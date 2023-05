Inter, Correa l'unico in dubbio per il Milan: Inzaghi deciderà lunedì

MilanNews.it

C'è un solo giocatore in dubbio per Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Si tratta di Joaquin Correa, uscito all'intervallo del match contro il Sassuolo per un affaticamento muscolare. Come riportato a Gazzetta.it, il Tucu potrebbe farcela ma il tecnico nerazzurro deciderà solo lunedì. Milan Skriniar ad oggi è l'unico assente certo.

Per quanto riguarda la formazione anti rossoneri, Inzaghi non dovrebbe fare grosse rivoluzioni rispetto all'undici visto all'andata. L'unica novità potrebbe essere l'impiego di Romelu Lukaku, in grande forma in questo momento. Il belga si contenderà fino all'ultimo con Edin Dzeko un posto dal titolare al fianco di Lautaro Martinez.