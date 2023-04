Inter, Correa sulla Champions: "Abbiamo questo sogno e lo possiamo realizzare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, è intervenuto alla tv ufficiale del club nerazzurro commentando anche la possibilità di superare il Milan in semifinale di Champions: "Abbiamo meritato questa semifinale. Abbiamo speso tantissimo, è una felicità per questo gruppo anche se le cose non stanno andando bene. Certo, bisogna sognare sennò le cose non arrivano. Abbiamo questo sogno e lo possiamo realizzare se giochiamo come squadra come abbiamo fatto contro il Benfica".