Inter, Darmian a Sky: "Orgogliosi di quanto fatto, quando è uscito il girone tanti dicevano che non l'avremmo passato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Milan: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions. Abbiamo fatto un percorso incredibile, quando è uscito il girone tanti dicevano che non l’avremmo passato. Noi credevamo nelle capacità tecniche e morali che ci hanno portato ad Istanbul”.

Chi preferite tra City e Real? “Sono entrambe fortissime, in bocca al lupo a loro per la partita di domani e poi ci vedremo con una delle due ad Istanbul”.