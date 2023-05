Inter, Dimarco a Sky: "Nei derby non ci sono favoriti. Bellissimo giocare partire del genere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Dimarco, terzino dell'Inter, ha dichiarato a Sky in vista del derby di Champions League di domani: "Arrivati a questo punto della competizione sappiamo l'importanza di giocare un derby, gli stimoli devono venire a ognuno dentro di sé. Io ne ho giocati tanti e visti tanti. Giocare una partita del genere, soprattutto una semifinale di Champions, è bellissimo. Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita è una storia diversa. Come sarà domani, sarà per il ritorno. Pensiamo a domani, cercando di fare una grande partita e poi con calma penseremo al ritorno".