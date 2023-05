Inter, Dumfries: "Leao grande giocatore, spettava a me renderlo innocuo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries ai microfoni di RTL7 ha commentato il raggiungimento della finale di Champions League ai danni del Milan: "I duelli con Leao? È un grande giocatore, è importante per loro. Spettava a me renderlo innocuo. Ho grande rispetto per lui che è un grande giocatore, sempre difficile da affrontare, ma oggi come squadra abbiamo fatto molto bene. Il mio primo compito è ovviamente quello di difendere. In una partita come quella di oggi devi anche saper leggere il gioco. In Italia impari molto bene come addormentare una partita e noi siamo molto bravi in ​​questo".