Inter, Gosens a Mediaset: "Volevamo questa finale. Il gol? Faccio sempre quel movimento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, esterno nerazzurro, ha parlato a Mediaset al termine di Inter-Milan di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria: “Siamo molto contenti, una finale voluta e meritata sul campo stasera”.

Sul gol: “Forse non il gol più bello, ma sicuramente tra i più importanti. Un bell’assist di Brozovic, io faccio sempre questi movimenti. Io punto sempre ad arrivare sul secondo palo, è difficile marcarmi se arrivo in velocità”.

Può darvi una carica per il campionato: “Sono sicuro di questo. Stiamo facendo un ottimo campionato, ci siamo rialzati e stiamo facendo molto bene. Mancano 6 finali, proviamo a vincerle tutte così saremo sicuri di diventare campioni”.

Cosa ti ha impressionato di più arrivando in questa squadra a metà campionato? “Il club in generale. Sono arrivato in una delle squadre più forti al mondo. Ci sono giocatori di livello altissimo, Ivan sta facendo un campionato straordinario. Come giocatore e persona miglioro tanto, sono veramente contento di esserci”.