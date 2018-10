Inter, Icardi: “C’è tanta attesa per il derby. Il Milan ha grandi giocatori, nessuna rivalità con Higuain”

Intervistato da Sky in vista del derby di domenica contro il Milan, Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, ha dichiarato: “C'è tanta attesa. Dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato ma ora siamo pronti per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Per la città e per i tifosi è la gara più attesa, vogliamo giocare una grande partita e dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Vincendo il derby lavoreremo poi più tranquillamente in futuro. Il Milan ha grandi giocatori, con tanta esperienza. Se dovessi togliere un giocatore ai nostri avversari toglierei Higuain, uno che fa tanti gol e che serviva tantissimo ai rossoneri. Quella contro il Milan e quella contro la Juve sono partite speciali, ho segnato contro entrambe ma alla fine la cosa che conta è vincere. La rivalità con Higuain? Non c'è, lui è un grandissimo attaccante che ha fatto tanti gol in Spagna e in Italia. Io sono tranquillo, faccio quello che devo fare. Non so chi sarà il capocannoniere a fine anno, ancora è troppo presto”.