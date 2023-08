Inter, Inzaghi: "Favoriti? Non ho mai fatto pronostici. Nostro sogno è la seconda stella"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Monza.

Chi sono i favoriti per il campionato?

"Non ho mai fatto pronostici. Ho detto che il nostro grande sogno sarebbe vincere la seconda stella: se lo meriterebbero i nostri tifosi. Il nostro obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibile come è stato l'anno scorso".