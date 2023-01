Inter, Inzaghi spera di recuperare in extremis Brozovic almeno per la panchina

MilanNews.it

Sull'aereo che ha portato ieri l'Inter in Arabia Saudita in vista della sfida di Supercoppa contro il Milan di mercoledì c'era anche Marcelo Brozovic: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di recuperle il centrocampista croato in extremis almeno per la panchina.