Inter, Lautaro: "Siamo in una posizione di classifica che non va bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, in panchina nell'Inter che sta sfidando la Lazio in questi minuti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro i biancocelesti di Maurizio Sarri: "Da qua alla fine tutte le partite saranno importantissime, sappiamo di aver perso punti pesanti e siamo oggi in una posizione di classifica che non va bene".