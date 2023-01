Inter, Mkhitaryan sulla sfida con il Milan: "Affronteremo una squadra forte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana in programma contro il Milan: "Siamo arrivati qui, siamo pronti per lavorare ancora in allenamento ed essere pronti. Faremo del nostro meglio, sappiamo che non sarà facile ma dovremo fare il massimo, come è successo con Napoli e Barcellona. Affronteremo una squadra forte, ma anche noi siamo forti. Ho giocato tante finali, ma questa è la prima che giocherò contro il Milan in Supercoppa. Sarà una cosa nuova anche per me, ma di solito l'importante è giocarle col cuore freddo e tanta attenzione. Non c'è spazio per fare errori e non ci sono favoriti".