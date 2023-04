Inter, nessuna lesione per Barella e Calhanoglu ma contro la Lazio potrebbero non esserci

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Barella e Hakan Calhanoglu in dubbio per la prossima sfida di campionato. I due centrocampisti dell'Inter hanno lasciato anzitempo il match contro la Juventus per problemi muscolari. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per i due sono escluse lesioni ma potrebbero essere tenuti a riposo contro la Lazio in vista poi degli impegni di maggio, fra cui il derby di Champions League contro il Milan.