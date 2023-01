Inter, oggi la vigilia del quarto di Coppa Italia contro l'Atalanta

MilanNews.it

L'Inter sarà la prossima avversaria del Milan in campionato: un derby, quello del prossimo 5 febbraio, che sarà decisivo per la classifica e per lo stato mentale di entrambe le squadre e soprattutto dei rossoneri dopo la striscia negativa di risultati. I nerazzurri, però, giocheranno prima un'altra partita e sarà proprio domani alle 21 a San Siro contro l'Atalanta, match valido per il quarto di finale di Coppa Italia.