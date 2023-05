Inter, Onana a Sky: "Scendiamo in campo per vincere. Leao? Non importa chi gioca"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Andre Onana ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Inter-Milan.

Partita importantissima: “Sarà una partita difficile e vogliamo vincerla, scendiamo in campo per vincere. L’andata non conta nulla, giochiamo davanti ai nostri tifosi e daremo tutto per vincerla. Oggi più che mai abbiamo bisogno dei nostri tifosi, con loro siamo più forti”.

Torna Leao: "Non importa che giochi oppure no, oggi la cosa più importante è vincere”.