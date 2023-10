Inter, Pavard: "Giroud portiere? Speravo che il Genoa alla fine segnasse. Lui e Theo sono amici, ma non quando arriva il derby..."

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard, difensore di Inter e Francia, ha parlato anche dei suoi amici e connazionali Theo Hernandez e Giroud. Ecco le sue parole: "Milano la conoscevo un po’ e mi piaceva già. Da voi si mangia bene anche se ho poco tempo per i ristoranti. Per ora vivo in hotel. Giroud e Theo mi hanno dato qualche consiglio: sono amici, ma non quando arriva il derby... Giroud portiere? In realtà speravo che il Genoa alla fine segnasse. Ha fatto una bella uscita, magari lo mettono in porta anche in nazionale".