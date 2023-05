Fonte: tuttomercatoweb.com

Piccola tegola per l'Inter di Simone Inzaghi: Danilo D'Ambrosio non parte per Roma a scopo precauzionale dopo un piccolo affaticamento riscontrato nell'allenamento di oggi. Per il difensore i prossimi impegni non sono a rischio, ma contro la Roma non sarà a disposizione.