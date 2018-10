Inter, Politano a Sky: “Nel derby non ci sono favoriti. Non vedo l’ora che arrivi domenica”

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato così a Sky de derby di domenica sera: “Non vedo l’ora che arrivi domenica, tutti mi stanno parlando di questo grande derby, in città si sente il calore della gente e noi non aspettiamo altro che scendere in campo. Si tratta di due squadre che stanno vivendo un grande momento di forma, per questo è difficile stabilire chi partirà favorito. Penso che le possibilità siano 50 da una parte e 50 dall’altra. Non c’è chi parte avvantaggiato, un po’ come succede sempre in un derby. Noi dobbiamo scendere in campo concentrati e cercare di vincere”.