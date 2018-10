Inter, Politano bluffa sui contatti con il Milan in estate: "Non so se ci siano stati"

Matteo Politano, accostato anche al Milan nell'ultima sessione di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: "Non vedo l'ora che arrivi domenica, perchè già in settimana l'aria del derby si percepisce, sono molto contento di poter scendere in campo. Noi pensiamo di partita in partita, non pensiamo ora al Barcellona. Adesso siamo concentrati sul derby. Contatti con il Milan in estate? Io ero in viaggio di nozze ed ero tranquillo, ci pensava il mio procuratore. Se c'è stata qualche chiamata? Non lo so (ride, ndr). Derby risolto da Icardi? Ce lo auguriamo, però oltre a Mauro abbiamo altri giocatori che possono risolvere la partita".