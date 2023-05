Inter, S.Inzaghi a Sky: "Leao sì o no? Non stravolgerà il nostro piano partita"

MilanNews.it

Intervistato da Sky alla vigilia dell'euroderby contro il Milan, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha dichiarato: "Sappiamo che domani non è un derby ma è il derby. Sappiamo cosa rappresenta per noi, per la società, i tifosi. La posta in palio è altissima, cercheremo di fare grandissimo derby. Per chi perde sarà un fallimento? Assolutamente no, anche se sappiamo l'importanza che ha. Non ci nascondiamo, sappiamo cosa vorrebbe dire per il nostro cammino andare in finale.

In questo momento il nostro focus è sulla prima partita che sarà domani, dove dovremo usare cuore e testa. Per quanto riguarda il cuore non ho dubbi che lo metteremo in campo, per la testa dovremo utilizzarla nel migliore dei modi. Arriveranno degli imprevisti e dovremo essere bravi a sapere che sarà una partita che si decide in 180 minuti. Per quanto riguarda le scelte sono tranquillo e sereno, con tutti gli impegni che abbiamo gli ultimi allenamenti possono aiutare per fare una scelta o l'altra. Leao? Conosciamo tutti il valore di Leao, ma che ci sia o no prenderemo qualche accorgimento senza stravolgere il piano partita".