Inter, S.Inzaghi: "Lukaku in panchina? Vediamo come andrà oggi..."

A margine della conferenza stampa di questa mattina, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a SportMediaset della Supercoppa italiana in programma domani sera a Riyad contro il Milan: "È una finale e già di per sé è importantissima, in più è un derby ed è successo solo due volte nella storia, è una cosa nuova. Significa tanto per noi, per la società, per i nostri tifosi".

E anche per lei.

"Sì, sappiamo che le finali sono partite a sé. Lo sarà e noi la stiamo preparando con cura, sapendo che bisognerà fare una corsa in più per il compagno".

Quanto è importante vedere Zhang sempre al vostro fianco?

"Tanto, è importante avere tutta la società vicina a noi e vicina alla squadra, pronta ad aiutare sempre. Siamo partiti tutti da Milano con la voglia di regalare una serata importante".

Quanto conta aver ritrovato un Lautaro così leader?

"Tanto, è tornato molto bene e ha anche giocato più del previsto, complice qualche problema che abbiamo avuto. È un pezzo importantissimo della nostra squadra, deve continuare a giocare così come sta facendo".

Conta di portare Lukaku in panchina?

"Valutiamo giorno dopo giorno, il ragazzo sta lavorando bene e deve lavorare senza più avvertire fastidi o dolori che un po' lo limitano. Vediamo come andrà oggi, se non dovesse esserci domani cercheremo di recuperarlo il prima possibile".

Ha paura di perdere Skriniar?

"Fa parte del calcio di oggi, io per come lo vedo lavorare e giocare no. Lo vedo concentratissimo e sereno, poi ho una società alle spalle che sta lavorando per risolvere tutte le situazioni contrattuali, che non riguardano solo Skriniar, e quindi ho massima fiducia".