Inter, S.Inzaghi sfida il Milan: "Sappiamo l'importanza della partita"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Sappiamo l'importanza della partita di domani, per di più è un derby: ho letto che in finale è successo solo due volte nella storia, cercheremo di fare una grande gara in una partita importante. È il primo trofeo stagionale, vogliamo fare una grande gara. Derby del riscatto? Io lo considero un trofeo, l'abbiamo qui davanti a noi e non tutte riescono ad arrivarci. È il prosieguo della stagione scorsa, sappiamo cosa rappresenta: l'anno scorso l'abbiamo vinto quindi vogliamo difenderlo".