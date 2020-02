Inter, Sensi: "Sto bene, sto lavorando per essere al 100% contro il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina le parole di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, a margine di un evento del suo sponsor tecnico in centro a Milano. Ecco le sue dichiarazioni in vista del derby contro il Milan: "Sto bene, sto lavorando per essere al 100% contro il Milan. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Ho sofferto nello stare fuori, questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra e difare parte delle vittorie. Sono cose che fanno parte del nostro mestiere e bisogna affrontarle. Quando hai questi infortuni, vai alla ricerca della causa. Passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronti per il derby".