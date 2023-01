Inter, si ferma Brozovic: ora l'obiettivo è recuperarlo per la Supercoppa

MilanNews.it

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, è costretto a fermarsi a causa di una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Il croato dovrà saltare le prossime partite dei nerazzurri, in primis il big match di domani sera contro il Napoli. L'obiettivo dello staff medico interista è di recuperarlo per la Supercoppa contro il Milan del 18 gennaio.