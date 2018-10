Inter, si ferma Vecino: nel derby possibile chance per Gagliardini. Brozovic ci sarà

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, si è infortunato ieri prima di scendere in campo con l’Uruguay contro il Giappone e solo domani sarà valutato dallo staff medico nerazzurro per capire se potrà essere a disposizione di Spalletti per il derby. Se non dovesse farcela, possibile chance dal primo minuto per Gagliardini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che Brozovic è tornato in gruppo e quindi domenica sarà regolarmente in campo contro il Milan.