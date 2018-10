Inter, Skriniar: "Sono ancora imbattuto nel derby. Milan? Non ci interessa dove finirà in classifica"

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Siamo convinti di essere migliori rispetto a un anno fa, ma dobbiamo farlo vedere in campo. Dobbiamo dimostrare di essere più forti". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, a due giorni dal derby contro i rossoneri. "Sono ancora imbattuto nel derby, è importante e voglio tornare a vincere - ha detto a Espn Fc -. Higuain? È forte, ma non c'è solo lui". Skriniar si mette alle spalle anche le polemiche per il caso della Nazionale slovacca. "Quello che è successo in Nazionale resta in Nazionale, l'Inter è un'altra cosa - ha proseguito -. Siamo concentrati e lavoriamo duramente per vincere il derby". "Dobbiamo allungare questa striscia di vittorie, vogliamo finire più in alto possibile in classifica, ovviamente tra le prime quattro, ma io penso potremo fare anche meglio. E penso solo a noi, non ci interessa dove finirà il Milan", ha concluso.