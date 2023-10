Inter, Suning sempre più in rosso. E Oaktree fa causa

Sportmediaset racconta importanti novità che riguardano Suning e quindi, di riflesso, possono toccare anche l'Inter. Il gruppo fondato da Zhang Jindong riceverà presto un aiuto dal governo cinese, che ha deciso di intervenire massicciamente nell'azienda con 5 miliardi di yuan (circa 650 milioni di euro) nell'arco dei prossimi dieci anni per permettergli di superare le difficoltà finanziare e potersi ristrutturare e rilanciare. Si tratta del secondo aiuto governativo che ricevere l'azienda degli Zhang, che aveva visto l'ingresso nell'azionariato di un consorzio guidato dal governo della provincia di Jiangsu.

Il prestito di Oaktree scadrà a maggio 2024, ma c'è il rischio causa legale

D'altro canto, riporta il sito cinese Caixin, il gruppo rischia presto di dover affrontare la causa legale intentata da alcuni creditori. Tra questi dovrebbe esserci anche Oaktree Capital Management che nel 2021 aveva garantito a Suning un prestito da 275 milioni di euro per la gestione dell'Inter, che scadrà a maggio 2024. Si tratta della data indicata da molti come quella in cui il presidente Steven Zhang potrebbe essere costretto a decidere di vendere il club, proprio per la presunta incapacità di restituire il prestito.