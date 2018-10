Inter, Vecino sarà a disposizione per il derby. A destra ballottaggio D’Ambrosio-Vrsaljko, Politano in vantaggio su Candreva

Nulla di grave per Matia Vecino che domenica sera sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti: il centrocampista dell’Inter ha infatti riportato solo un affaticamento in Nazionale, anche se non è certo che partirà titolare contro il Milan (se non gioca lui, ci sarà Gagliardini). Il tecnico nerazzurro ha poi altri due dubbi di formazione secondo La Gazzetta dello Sport: a destra ballottaggio D’Ambrosio-Vrsaljko, mentre in attacco Politano in vantaggio su Candreva.