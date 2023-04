Inter, vertice negli spogliatoi dopo il ko col Monza: ora Inzaghi rischia sul serio

MilanNews.it

Un lungo summit dopo la partita contro il Monza andato in scena nella serata di ieri, prima con Simone Inzaghi poi con la dirigenza con tanto di presenza di Steven Zhang. Come riferisce il Corriere della Sera, il tecnico è sulla graticola sia per lo Scudetto gettato al vento lo scorso anno e per il quinto posto attuale con ben undici sconfitte raccolte. Si rischia di uscire dalla Champions con una conseguenza economica non indifferente.