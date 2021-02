Italiano a DAZN: "Oggi una partita perfetta contro una squadra stratosferica come il Milan"

L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano è stato intervistato da DAZN al termine di Spezia-Milan:

Una partita che i tifosi si ricorderanno anche fra trent’anni: “Anche per il fatto di avere di fronte la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan… Aver visto i ragazzi giocare così dà grande soddisfazione”.

Sui gol: “Tutti hanno voglia di essere decisivi e dare una mano, è importante. È una vittoria che ci dà grandissimo morale. Fare una prestazione del genere contro il Milan è troppo importante, continuare con questo spirito sarà troppo importante”.

Su Agudelo prima punta: “Ha delle qualità davvero da giocatore importante. Ha forza e velocità palla al piede. Da esterno non aveva reso benissimo, gli abbiamo chiesto di adattarsi a quel ruolo lì e sta iniziando a stupire tutti. Per noi è una grandissima sorpresa, si sta divertendo. Sta ottenendo buoni risultati e ne siamo contenti. È felicissimo di giocare lì”.

Su Saponara: “Ha chiesto lui di giocare in quella zona del campo per mandare i compagni in verticale. Si è sacrificato per limitare Dalot. Quando c’è questo spirito di sacrificio per un allenatore c’è soddisfazione. È stata una partita perfetta”.

Sul futuro: “Penso che sia presto per parlare di futuro, siamo alla terza giornata di ritorno. È ancora lunga, l’unico obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza, per noi sarebbe come uno scudetto”.