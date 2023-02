Juric: "La condizione di Ilic è lontana da quella ideale. Senza Ricci domani ci inventiamo qualcosa"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, l'allenatore dei granata Juric ha parlato della condizione di alcuni suoi giocatori:

Come stanno gli infortunati?

"La condizione di Ilic è lontana da quella ideale. Avrà bisogno di lavorare tanto per essere al suo livello. Viene con noi, non giocherà dall'inizio perché non riesce a mantenere un buon ritmo di allenamento: l'infortunio è andato via, ma ha bisogno di due o tre settimane per metterlo a posto"

In mediana giocheranno Linetty e Vieira?

"Quando perdi Lukic e Ricci, in più Ilic, sei in difficoltà. Loro sentivano dentro cosa dovevi fare, il centrocampo è sempre importante: anche Ricci aveva raggiunto un livello alto, per domani ci inventiamo qualcosa. Ci stiamo pensando ancora"

Sanabria partirà titolare?

"Sappiamo cosa ci può dare, è unica punta che abbiamo in questo momento. Ci sono situazioni in cui devi avere una punta diversa per fare male. Possiamo inventarci qualcosa, ma sono situazioni e non certezze. Sanabria giocherà, so che può migliorare e andiamo con lui"

Tra Adopo e Vieira c'è una gerarchia?

"Linetty ha fatto un periodo positivo, ultimamente un po' di meno. Andava forte, ora fa bene ma non così bene come prima. L'altro giorno mi è piaciuto Adopo, mi dà grande soddisfazioni. E' simile per caratteristiche a Vieira, sono incontristi e meno tecnici. Dobbiamo ancora decidere. In questo momento Adopo conosce meglio certe dinamiche, ma ci devo pensare"