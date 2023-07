Juric raduna il Torino al Filadelfia, poi ritiro a Pinzolo

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Ivan Juric è pronto a cominciare la sua terza stagione alla guida del Torino. I dubbi sulla sua permanenza sono stati scacciati via pochi giorni dopo la fine dello scorso campionato con un incontro dall'esito positivo insieme al presidente Urbano Cairo e al direttore tecnico Davide Vagnati, domani guiderà la ripresa degli allenamenti: i granata si troveranno al Filadelfia già di prima mattina e cominceranno la preparazione. Buongiorno si è tagliato le vacanze e tirerà il gruppo, anche se ci saranno molte assenze per via degli impegni di giugno con le rispettive nazionali. I due volti nuovi, infatti, si aggregheranno soltanto nella seconda metà del mese: l'esterno Bellanova, prelevato dal Cagliari, e il portiere Popa, rumeno arrivato a parametro zero, hanno disputato l'Europeo Under 21 e godranno di ferie extra.

Il programma stilato da Juric prevede una settimana di lavoro in città, poi dal 17 la squadra si trasferirà a Pinzolo. In Val Rendena il ritiro durerà fino al 28 luglio, il Toro sfiderà in amichevole Feralpisalò e Modena. Ad inizio agosto, invece, due impegni in Francia: il 2 a Lens, il 6 a Reims, così il tecnico punta ad arrivare pronto in vista dell'esordio un coppa Italia del prossimo 13 agosto. (ANSA).