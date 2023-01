Juric sulla Coppa Italia: "Abbiamo una grande occasione. Vogliamo far sognare i tifosi"

MilanNews.it

Ivan Juric, allenatore del Torino che mercoledì sarà ospite del Milan a San Siro per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlato così ai canali ufficiali del club sulla sfida ai rossoneri: "Abbiamo adesso l'occasione di fare un grande risultato in una grandissima partita. Abbiamo solo tre o due giorni per prepararci per questo. Contro il Milan sarebbe bellissimo dare una gioia ai nostri tifosi e poter sognare anche noi un po'. Vogliamo fare un grande risultato"